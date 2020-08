Dalla Spagna, futuro incerto per Vidal: l’Inter lo chiama, ma c’è anche la Juve (Di sabato 29 agosto 2020) Ronald Koeman sembra aver deciso in maniera definitiva: Arturo Vidal non rientra nei suoi piani e può lasciare il Barcellona nei prossimi giorni. Il centrocampista cileno saluterà così il club catalano dopo due stagioni piuttosto avare di soddisfazioni, con lo shock per la rimonta subita in Champions League contro il Liverpool nel 2019 e il clamoroso 8-2 rimediato contro il Bayern Monaco.caption id="attachment 990713" align="alignnone" width="1024" Vidal (getty images)/captionfuturoNon mancano comunque le offerte a Vidal. Il cileno è tentato di tornare in Italia dove avrebbe un estimatore particolare in Antonio Conte. Non è infatti un mistero che il tecnico lo voglia con sé all'Inter per rinforzare il centrocampo nerazzurro. Ma, secondo quanto riportato dal portale spagnolo La ... Leggi su itasportpress

Sport_Mediaset : +++Dalla #Spagna: “#Messi non si presenterà ai test medici del #Barcellona.”+++ #SportMediaset - CorSport : ?? Clamoroso dalla #Spagna: 'C'è anche la #Juve su #Messi'! ?? - BentivogliMarco : Mi raccontano che anche per i voli a rischio in arrivo dalla Spagna, dopo le 18 non fanno il tampone. Danno solo… - MonicaMofanta : RT @Martinetus: Mio nipote è ritornato dalla Spagna. È terrorizzato. Mi ha raccontato una situazione di tregenda tipo Morte Nera del 1348.… - ItaSportPress : Dalla Spagna, futuro incerto per Vidal: l'Inter lo chiama, ma c'è anche la Juve - -

Ultime Notizie dalla rete : Dalla Spagna Dalla Spagna: il Barcellona conosceva la volontà di Messi già da un mese Calciomercato.com Mercedes: stupiscono le evoluzioni sulla W11

Le frecce nere dominano la scena del mondiale 2020, ma il team di Brackley non accenna a ridurre gli sviluppi sulla W11: oltre alla modifica del fondo, sulle monoposto di Hamilton e Bottas si sono vis ...

Coronavirus, l’aggiornamento (29/8): su 10.087 tamponi 149 nuovi positivi, di cui 78 asintomatici

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 31.696 casi di positività, 149 in più rispetto a ieri, di cui 78 asintomatici individuati nell’ambito delle attività di c ...

Le frecce nere dominano la scena del mondiale 2020, ma il team di Brackley non accenna a ridurre gli sviluppi sulla W11: oltre alla modifica del fondo, sulle monoposto di Hamilton e Bottas si sono vis ...Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 31.696 casi di positività, 149 in più rispetto a ieri, di cui 78 asintomatici individuati nell’ambito delle attività di c ...