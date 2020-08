Coronavirus, 13 casi nella piccola frazione calabrese di Messignadi: il governatore Santelli dispone il lockdown totale [DETTAGLI] (Di sabato 29 agosto 2020) Oggi pomeriggio l’ASP di Reggio Calabria ha comunicato alla Regione 13 casi positivi al Coronavirus nella piccola frazione di Messignadi, nel territorio comunale di Oppido Mamertina. Alcuni dei casi sono sintomatici. Stasera il governatore della Regione Calabria, Jole Santelli, ha disposto la “zona rossa” molto ferrea per la piccola frazione situata tra la piana di Gioia Tauro e l’Aspromonte, in linea con i provvedimenti analoghi già adottati nei mesi scorsi per molte altre località calabresi (ultima la Tonnara di Palmi a metà giugno). “Il focolaio rappresenta un potenziale pericolo per l’ulteriore diffusione del virus, atteso che i ... Leggi su meteoweb.eu

