Chiariello: "Osimhen, Mertens e nessuno ha un terzo 9 come Petagna. Napoli ora è sotto solo all'Inter!" (Di sabato 29 agosto 2020) Nel corso di Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello ha parlato delle potenzialità dell'attacco azzurro, finalmente all'altezza dei competitor: "C'è Mertens che è un giocatore di livello internazionale, Osim ... Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : Chiariello: 'Osimhen, Mertens e nessuno ha un terzo 9 come Petagna. Napoli ora è sotto solo all'Inter!' - sscalcionapoli1 : Chiariello su Osimhen: 'Lo paragonano a Drogba e Eto'o, ma io faccio un altro nome...' #ForzaNapoliSempre - MarekNapoli : RT @napolimagazine: C21 - Chiariello: 'Osimhen ha punti in comune con Cavani e anche con Zapata' - sportli26181512 : #Radio Chiariello su Osimhen: “Altro che Eto’o e Drogba, ecco a chi somiglia Victor”: Chiariello su Osimhen: “Altro… - 100x100Napoli : Umberto #Chiariello ammette che #Osimhen gli ricorda l'attuale #Zapata. -

Ultime Notizie dalla rete : Chiariello Osimhen

Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero ...In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto William D’Avila, agente di Victor Osimhen: “Siamo estremamente felici della prest ...