Campo 65: un luogo e una storia da salvare (Di sabato 29 agosto 2020) Percorrendo la statale 96, tra i centri popolosi di Altamura e Gravina di Puglia, in pieno Parco Nazionale dell’Alta Murgia, ci si imbatte in un inusitato e inconsueto paesaggio fatto di resti di pietre, costruzioni diroccate incastonate nell’originale e unico paesaggio murgiano, torrette, altane, filo spinato ed altro, segni che rimandano al passato recente, ormai quasi del tutto ignorato dalle popolazioni circostanti. Eppure questo luogo insieme ad altri dell’Alta Murgia (Campo di prigionia di Casale della Prima Guerra Mondiale e … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

rubio_chef : Che significato può avere costruire una nuova ideologia scientifica in campo psichiatrico se, esaminando la malatti… - matteosalvinimi : Mancano almeno 200 agenti, su 11 garitte ne è presidiata solo una, mancano telecamere, entrano telefonini. Scriverò… - giustiale22 : RT @rubio_chef: Che significato può avere costruire una nuova ideologia scientifica in campo psichiatrico se, esaminando la malattia, si co… - NOprisonersEVER : @Rob_inho_ Tutti immaginiamo, il tifo è anche questo. Ma veramente manca lo stimolo per azionare la fantasia e il c… - RaffioRosalia1 : RT @rubio_chef: Che significato può avere costruire una nuova ideologia scientifica in campo psichiatrico se, esaminando la malattia, si co… -

Ultime Notizie dalla rete : Campo luogo Abbandono di rifiuti lungo il canale: materasso a fuoco in un campo Cremonaoggi Un nuovo vento a Nicosia per il M5S

Possiamo dire che a Nicosia sa ha un meet up del Movimento 5 Stelle i cui membri hanno a cuore il benessere collettivo e del territorio. Un meet up del Movimento 5 Stelle nuovo, proteso a esercitare q ...

La didattica è morta…. Lettera

Inviato da Mario Bocola – I progetti sono i veri assassini della didattica, perché la annullano e la disintegrano a favore di un metodo di insegnamento frivolo, vuoto, insignificante. I progetti annul ...

Possiamo dire che a Nicosia sa ha un meet up del Movimento 5 Stelle i cui membri hanno a cuore il benessere collettivo e del territorio. Un meet up del Movimento 5 Stelle nuovo, proteso a esercitare q ...Inviato da Mario Bocola – I progetti sono i veri assassini della didattica, perché la annullano e la disintegrano a favore di un metodo di insegnamento frivolo, vuoto, insignificante. I progetti annul ...