Calciomercato Milan, Brahim Diaz ha scelto i rossoneri (Di sabato 29 agosto 2020) : il jolly d’attacco vuole l’Italia, visite mediche fissate in settimana Brahim Diaz ha scelto il Milan. Il giovane talento spagnolo, come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, ha scelto i rossoneri nonostante le tante pretendenti. I rossoneri lo preleveranno in prestito con diritto di riscatto, ma le cifre sono ancora incerte. Ora mancano soltanto le visite mediche che secondo la rosea sarebbero fissate per la prossima settimana. Manca poco, ormai Brahim Diaz è un nuovo giocatore dei rossoneri. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

DiMarzio : #Calciomercato | #Milan, nuova offerta per #Tonali - DiMarzio : #Milan - Brahim Diaz, si cerca l'accordo finale con #RealMadrid e giocatore - DiMarzio : #Milan - #Tonali, la conferma di Cellino. Le dichiarazioni del presidente del #Brescia - CorkScrew12 : RT @Alenize82: Ci sono 54 versioni diverse sulla formula #BrahimDiaz Direi che sarà il caso di attendere il comunicato ufficiale #Calciomer… - Alenize82 : Ci sono 54 versioni diverse sulla formula #BrahimDiaz Direi che sarà il caso di attendere il comunicato ufficiale… -