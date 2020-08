Bologna, Juwara rinnova: è ufficiale (Di sabato 29 agosto 2020) Bologna - Il Bologna blinda Musa Juwara . Il giovane attaccante classe 2001, che ha messo a referto 8 presenze nella scorsa stagione, realizzando il suo primo gol in Serie A nella vittoria di San Siro ... Leggi su corrieredellosport

"Il Bologna comunica di aver raggiunto l'accordo con l'attaccante Musa Juwara per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2024". Con questa breve nota apparsa sul proprio sito ufficiale il cl ...

UFFICIALE - Juwara si lega al Bologna fino al 2024

Musa Juwara si prepara ad essere un punto fermo del Bologna del futuro.

