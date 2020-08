Allerta meteo Protezione Civile. Massimo livello in Lombardia (Di sabato 29 agosto 2020) Comunicato Stampa Maltempo: Allerta rossa in Lombardia oggi e domani 29 agosto 2020 Forti piogge e temporali al Centro-Nord Una perturbazione di origine atlantica ha raggiunto le nostre regioni settentrionali e la Toscana, dando luogo a fenomeni intensi in prevalenza temporaleschi. Dalle prime ore di domani le piogge tenderanno ad estendersi a parte del Centro, specie sulle aree tirreniche, con un rinforzo dei venti meridionali a ridosso dei settori appenninici centro-settentrionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di Protezione Civile nei territori interessati – ha emesso un ulteriore avviso di condizioni ... Leggi su meteogiornale

