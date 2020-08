Una Vita anticipazioni: CAMINO racconta a CINTA il suo segreto (Di venerdì 28 agosto 2020) L’arrivo a calle Acacias di Copernico Ledesma (Carlos Kaniowsky) e di sua figlia Angelines (Sara Sierra) rappresenterà un grosso pericolo per l’amore tra Emilio Pasamar (Josè Pastor) e CINTA Dominguez (Aroa Rodriguez) nelle prossime puntate italiane di Una Vita.Leggi anche: UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di venerdì 28 agosto 2020Il giovane ristoratore si troverà infatti costretto a sposare la forestiera per via di un segreto oscuro legato alla sorella CAMINO (Aria Bedmar)… Una Vita, news: Emilio e l’accordo stretto con Ledesma Se avete seguito i nostri post precedenti legati alle anticipazioni, sapete già che Emilio dovrà sposare Angelines poiché Ledesma sarà l’unico ... Leggi su tvsoap

