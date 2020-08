Uccise un'escursionista con 15 colpi d'accetta, condannato a 19 anni (Di venerdì 28 agosto 2020) Un bulgaro di 42 anni è stato ritenuto colpevole di assassinio dal Tribunale del Giura bernese-Seeland. Leggi su media.tio.ch

BERNA - Un cittadino bulgaro di 42 anni è stato condannato oggi a Bienne a 19 anni di carcere per aver ucciso senza un motivo apparente un'escursionista in un bosco di Orpund (BE) nel 2016. Alla pena ...Un cittadino bulgaro di 42 anni è stato condannato oggi a Bienne a 19 anni di carcere per aver ucciso senza un motivo apparente un'escursionista in un bosco di Orpund (BE) nel 2016. Alla pena l'intern ...