Stefano De Martino, i complimenti arrivano da chi non te l’aspetti (Di venerdì 28 agosto 2020) Questo articolo Stefano De Martino, i complimenti arrivano da chi non te l’aspetti . Stefano De Martino in maniera totalmente inaspettata ha ricevuto dei bellissimi complimenti da chi meno te lo aspetti: chi glieli ha fatti? Stefano De Martino lo abbiamo visto in tutta la sua bellezza, professionalità e talento al Festival di Castrocaro 2020 in conduzione. Come sappiamo questa edizione, condizionata chiaramente dal virus mondiale e soprattutto da … Leggi su youmovies

costa577 : Stefano De Martino-Alessia Marcuzzi: intervista Roberto D'Agostino - blogtivvu : 'Ha paura di perderla”, Stefano De Martino soffre per Belen Rodriguez!? ?? Il nuovo gossip bomba ti aspetta nelle n… - blogtivvu : “Ha paura davvero di perderla”, Stefano De Martino sta soffrendo per Belen Rodriguez: il nuovo gossip bomba di Nove… - Novella_2000 : Belen Rodriguez e Stefano De Martino: amore al capolinea? - zazoomblog : Stefano de Martino si “vendica” di Belen: Castrocaro è successo - #Stefano #Martino #“vendica” #Belen: -