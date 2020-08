Scuola, il Cts valuta le mascherine trasparenti per gli insegnanti: più facile la comunicazione con i bambini (Di venerdì 28 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (28 agosto) Una mascherina trasparente per i docenti: è questa la proposta esposta in Commissione cultura alla Camera dal coordinatore del Comitato tecnico scientifico Agostino Miozzo. Chiarendo le disposizione sull’utilizzo dei dpi a Scuola contro il Coronavirus, ha dichiarato che si sta valutando l’utilizzo di mascherine per gli insegnanti che consentirebbe a bambini di comprendere al meglio il movimento labiale. «Stiamo valutando le caratteristiche delle mascherine trasparenti per gli operatori delle scuole materne e dei nidi», ha detto Miozzo. Per ora non c’è niente di definitivo: gli esperti dovranno capire «se compatibili con il lavoro», tanto dei docenti ... Leggi su open.online

