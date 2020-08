Scuola, Anm vara piano di potenziamento bus, 9 linee dedicate. (Di venerdì 28 agosto 2020) La presentazione di dieci nuovi autobus dell' Anm, Azienda Napoletana Mobilita',, cui ha partecipato il sindaco Luigi de Magistris. Napoli, 6 novembre 2018 ANSA / CIRO FUSCO L'Anm, azienda napoletana ... Leggi su gazzettadinapoli

ANM dà vita ad una nuova linea di intervento dedicata esclusivamente agli studenti con l'obiettivo di contribuire alla battaglia contro il Covid 19 e per velocizzare il trasporto pubblico in contesti, ...(ANSA) - NAPOLI, 28 AGO - L'Anm, azienda napoletana mobilità, vara un piano ad hoc per potenziare il trasporto pubblico al servizio della mobilità scolastica. Il piano "ANM School" prevede 9 linee sco ...