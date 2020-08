Prove di 4-2-3-1: Gattuso potrebbe schierare così il Napoli nel triangolare del pomeriggio (Di venerdì 28 agosto 2020) Nel pomeriggio il Napoli scenderà in campo nel triangola con l’Aquila ed il Castel di Sangro ed il tecnico Rino Gattuso potrebbe schierare la squadra con il 4-2-3-1. Leggi su tuttonapoli

persemprecalcio : ???? Prove tecniche di cambio modulo per il #Napoli. I primi giorni di ritiro sono caratterizzati dagli esperimenti… - napolista : Ritiro Napoli, Gattuso prova subito Mertens in coppia con Osimhen Il nigeriano ha partecipato alla partitella in ca… - sscalcionapoli1 : Ag. Fabian: 'Con Gattuso prove spettacolari nel suo ruolo, anno positivo con un trofeo. Sul futuro...'… - tuttonapoli : Ag. Fabian: 'Con Gattuso prove spettacolari nel suo ruolo, stagione positiva con un trofeo. Sul futuro...' -

Ultime Notizie dalla rete : Prove Gattuso Napoli, prove di rinnovo per Gattuso Il Pallone Gonfiato Corsport - Dzeko e Milik in 48h

Su Corsport Dzeko – Milik in 48 ore“. Oggi l’ incontro tra Fienga e il bosniaco che può sbloccare l’ affare. La Juve aspetta Edin, la Roma in pressing per il sì del polacco. La Juve aspetta Edin, la R ...

Gattuso prova il 4-4-2, i pregi e i difetti del nuovo sistema di gioco adottato da "Ringhio"

Gennaro Gattuso, a Castel di Sangro, sta provando il 4-4-2 per consentire a Osimhen e Dries Mertens di giocare insieme in attacco.

Su Corsport Dzeko – Milik in 48 ore“. Oggi l’ incontro tra Fienga e il bosniaco che può sbloccare l’ affare. La Juve aspetta Edin, la Roma in pressing per il sì del polacco. La Juve aspetta Edin, la R ...Gennaro Gattuso, a Castel di Sangro, sta provando il 4-4-2 per consentire a Osimhen e Dries Mertens di giocare insieme in attacco.