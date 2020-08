Ora l’età media del contagio da coronavirus è 29 anni (Di venerdì 28 agosto 2020) L’Istituto Superiore di Sanità ha certificato un crollo verticale dell’età media contagiati da coronavirus. Si è passati dai 61 anni di media dell’inizio della pandemia agli attuali 29 anni. Segno inequivocabile che qualcosa è cambiato nella catena dei contagi. È il frutto del costante monitoraggio settimanale della massima autorità sanitaria in Italia, che sul medio periodo ha registrato nuovamente un abbassamento dell’età media: lo scorso mese, infatti, questa si attestava intorno ai 35 anni. LEGGI ANCHE > coronavirus, nell’ultimo mese l’età media dei contagiati continua a calare: ora è di 35 anni Età ... Leggi su giornalettismo

