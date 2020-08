Messi vuole parlare col Barça. Ma il club: 'Incedibile' (Di venerdì 28 agosto 2020) Il braccio di ferro tra Messi e il Barcellona s'inasprisce sotto traccia. In attesa che il fuoriclasse argentino esca allo scoperto, chiarendo la situazione davanti ai microfoni, la dirigenza culé ... Leggi su gazzetta

GoalItalia : Messi è pronto a rompere il silenzio: vuole spiegare l'addio al Barcellona ?? - GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Messi vuole andarsene subito: lo ha comunicato al Barcellona [TyC Sport] ?? - Corriere : L’Inter di Allegri (che vuole il titolo in nerazzurro dopo Juve e Milan): difesa a 4 e Messi - lagoldoninuda : RT @7Robymar: Messi che una mattina si sveglia e fa 'Adesso mando un bel fax al Barcellona, poi nel pomeriggio faccio un giro di telefonate… - Stefano23256004 : @CONDORMAGICO @matte2510 Dicono che il Barcellona pretende 700mln e che lo considera fondamentale per koeman,che me… -

Ultime Notizie dalla rete : Messi vuole

Giulia de Lellis è tornata attiva sui social e ha rivelato quello che è successo nelle ultime ore della sua vita! E’ tornata a casa, dopo il viaggio in Sardegna e ha fatto subito il tampone, come avev ...Lionel Messi vuole incontrare il Barcellona per trovare un’intesa amichevole sull’addio: la Pulce è corteggiato dal Manchester City Lionel Messi ha chiesto un incontro alla dirigenza del Barcellona pe ...