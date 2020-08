Magnete nel contatore per rubare energia, arrestato titolare di un panificio (Di venerdì 28 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPomigliano D’Arco (Na) – I Carabinieri della Stazione Forestale di Marigliano, durante controlli agroalimentari nelle attività commerciali di Pomigliano D’Arco, hanno arrestato per furto di energia elettrica un 44enne incensurato del posto, titolare di un panificio. Secondo quanto accertato dai militari e da personale della società di fornitura energetica, l’impianto elettrico del panificio era alimentato da un contatore manomesso con un Magnete che falsava la rilevazione dei consumi. Il danno al gestore è stato stimato in circa 7800 euro. Finito in manette, il 44enne è stato giudicato presso le aule del Tribunale di Nola e condannato a 4 mesi di reclusione col beneficio della sospensione condizionale della ... Leggi su anteprima24

