LIVE - Triangolare, Napoli-Aquila 4-0 (1', 3', 8' Osimhen, 6' Mertens): che esordio per il nigeriano! (Di venerdì 28 agosto 2020) premi F5 o aggiorna la pagina per seguire il LIVE9' - "Osimhen, Osimhen", canta già il pubblico di Castel di Sangro, già pazzo del nuovo bomber azzurro8' - GOOOOL DEL Napoli! TRIPLETTA DI Osimhen! ... Leggi su tuttonapoli

ForzAzzurri1926 : #Triangolare tra #Napoli, L’Aquila e Castel di Sangro [LIVE] - zazoomblog : Napoli il triangolare live: Castel di Sangro-Napoli 0-10 triplo Politano doppio Milik! - #Napoli #triangolare… - _SiGonfiaLaRete : LIVE- #NapoliLAquila 2-0: subito doppietta per #Osimhen! - 100x100Napoli : #Napoli in canpo contro #LAquila nella seconda e ultima gara del triangolare - Salvato95551627 : RT @_SiGonfiaLaRete: LIVE - Napoli-Castel di Sangro 10-0: tripletta per Matteo #Politano dagli sviluppi di un calcio di punizione https://t… -