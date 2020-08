Linetty: “Inizio una nuova avventura nella mia carriera!” (Di venerdì 28 agosto 2020) Attraverso un tweet apparso sul profilo personale di Karol Linetty, il nuovo acquisto del Torino appare già carico per la sua nuova avventura: “Inizio una nuova avventura nella mia carriera! Sono molto contento e orgoglioso di ricevere questa opportunità dal Torino. Darò il massimo!”. Inizio una nuova avventura nella mia carriera! Sono molto contento e orgoglioso di ricevere questa opportunità dal @TorinoFC 1906. Darò il massimo! Zaczynam nową przygodę w mojej karierze! Jestem bardzo szczęśliwy i dumny, że otrzymałem tę możliwość. Dam z siebie wszystko! pic.twitter.com/5qJcGin2fc — Karol Linetty (@k ... Leggi su alfredopedulla

