L’asse tra Iran e Venezuela minaccia Washington (Di venerdì 28 agosto 2020) I legami tra Caracas e Teheran continuano a suscitare preoccupazioni negli Stati Uniti. Nuovi indizi confermano le trattative in corso tra Iran e Venezuela per l’acquisto di missili da parte dell’esecutivo di Nicolas Maduro. Il governo Iraniano ha negato ma quello Venezuelano aveva espresso, già in passato, un interesse per la compravendita. Johan Obdola, analista … L’asse tra Iran e Venezuela minaccia Washington InsideOver. Leggi su it.insideover

