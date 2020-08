La lezione di Rebel Wilson: «Stare bene, al di là della taglia» (Di venerdì 28 agosto 2020) La nomina di «anno della salute» è stata resa pubblica a luglio, quando Rebel Wilson ha condiviso con i propri follower la volontà di rimettersi in forma. Non per gli altri, ha spiegato. Non in ossequio ai canoni, spesso irrealistici, di una società che ci vorrebbe manichini. L’attrice, che ha spiegato come il cinema l’abbia incentivata a fare del proprio sovrappeso un’etichetta, riducendole i guadagni quando ha deciso di dimagrire, ha spiegato online di volersi riappropriare del proprio corpo. «Sto cercando di raggiungere i 75 chili», ha scritto su Instagram, dove, nei mesi, ha preso a condividere immagini dei propri allenamenti, dei progressi fatti insieme al personal trainer che sei volte a settimana la segue. Leggi su vanityfair

