In arrivo l’autunno al Nord. Smottamento a Oggebbio: auto travolte dal fango (VIDEO) (Di venerdì 28 agosto 2020) Maltempo in Piemonte, Smottamento a Oggebbio. auto travolte dal fango. NOVARA – Ondata di maltempo in Piemonte. Le piogge delle ultime ore hanno provocato uno Smottamento a Oggebbio con fango e detriti che sono arrivati sulla Statale 34 del Lago Maggiore. La strada è stata chiusa per consentire ai vigili del fuoco di ripristinare la circolazione il prima possibile. Non si segnalano persone ferite. Diverse auto sono state travolte dalla colata di fango senza particolari conseguenze. Un primo segnale di autunno che sembra essere alle porte soprattutto al Nord visto che al Sud si prospetta ancora un weekend caratterizzato dal sole e da temperature alte. Un’Italia ... Leggi su newsmondo

