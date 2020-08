Ibrahimovic anticipa il Milan e si auto annuncia: niente numero 9 (Di venerdì 28 agosto 2020) Zlatan Ibrahimovic anticipa l’annuncio del suo rinnovo con il Milan e svela il retroscena del numero di maglia: niente numero 9 Ormai il rinnovo di Zlatana Ibrahimovic è imminente. In casa Milan si aspetta solo l’ufficialità, questa mattina però Zlatan ci ha tenuto ad anticipare tutti postando sui suoi canali social una foto che lo ritrae con il nuovo numero di maglia. niente 9 dunque per lo svedese, che da quanto si intravede nella foto su Instagram avrebbe scelto la numero 11 (lasciata libera da Borini). Un tuffo nel passato per Ibra, che a distanza di 10 anni dal suo primo contratto da rossonero, riabbraccia il suo vecchio numero di ... Leggi su bloglive

