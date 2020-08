Gattuso: 'Contento per Osimhen, ma lasciamolo tranquillo' (Di venerdì 28 agosto 2020) ' Sono soddisfatto di Osimhen, ma lasciamolo lavorare in tranquillità. Si sta integrando bene, ha qualità, mezzi, sa quel che può fare e se continua ad impegnarsi così può incidere molto in campo '. ... Leggi su napolitoday

"Sono soddisfatto di Osimhen, ma lasciamolo lavorare in tranquillità. Si sta integrando bene, ha qualità, mezzi, sa quel che può fare e se continua ad impegnarsi così può incidere molto in campo". Cos ...

La prima giornata di amichevoli per il Napoli di Gattuso si conclude con una doppia goleada e con la vittoria del triangolare di Castel di Sangro giocato contro i padroni di casa e l'Aquila: 10-0 e 11 ...

