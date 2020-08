Forte scossa di terremoto a Brescia, epicentro a Est di Magasa (Di venerdì 28 agosto 2020) Forte scossa di terremoto a Brescia questa mattina alle ore 7.32. Il sisma è stato registrato a dieci chilometri di profondità a Est di Magasa Forte scossa di terremoto a Brescia registrata questa mattina alle ore 7.32 dalla sala sismica dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) di Roma. Il sisma, di magnitudo 2.9, ha avuto una profondità di dieci chilometri e l’epicentro è stato a cinque chilometri a Est di Magasa, in provincia, nell’Alto lago di Garda. Fortunatamente la scossa non è stata così Forte da provocare danni a cose o persone, ma ha comunque spaventato perché ... Leggi su bloglive

FeedelissimoCom : Terremoto Italia, registrata forte scossa. Paura tra gli abitanti: i dettagli - ClitoRider : RT @mondoterremoti: Una nuova sequenza sismica è in atto nelle Marche, la zona interessata è quella di Sarnano, in provincia di Macerata.… - Faby7Roma3 : RT @mondoterremoti: Una nuova sequenza sismica è in atto nelle Marche, la zona interessata è quella di Sarnano, in provincia di Macerata.… - mondoterremoti : Una nuova sequenza sismica è in atto nelle Marche, la zona interessata è quella di Sarnano, in provincia di Macerat… - folucar : RT @Vialedeiciliegi: Ora, figlio nelle #Marche mi dice scossa di #terremoto piuttosto forte ore 19.15 #MontiSibillini Aspettiamo stima prec… -