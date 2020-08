F2, GP Belgio Spa 2020: griglia di partenza e risultati qualifiche (Di venerdì 28 agosto 2020) La griglia di partenza del Gran Premio di Belgio, valevole per il Mondiale 2020 di Formula 2. La pole position è del giapponese della Carlin Yuki Tsunoda, che in 1’57″593 ha preceduto Nikita Mazepin (+0.128). Seconda fila per l’altro giapponese Matsushita e l’altro russo Schwartzman. Primo italiano è Luca Ghiotto, che scattera dalla decima casella. Di seguito la griglia di partenza della Formula 2. griglia DI partenza – FORMULA 2 GRAN PREMIO DEL Belgio 2020 PRIMA FILA 1. Yuki Tsunoda (Carlin) 2. Nikita Mazepin (Hitech Grand Prix) SECONDA FILA 3. Nobuharo Matsushita (Mp Motorsport) 4. Robert Shwartzman (Prema Racing) TERZA FILA 5. Felipe Drugovich (Mp Motorsport) 6. ... Leggi su sportface

SkySportF1 : Top-4 in 136 millesimi a Spa ? (?? #FP1) @ScuderiaFerrari indietro sia con Vettel sia con Leclerc I risultati ?… - SkySportF1 : Si ricompone una coppia storica a Spa con Verstappen-Ricciardo davanti a tutti (?? #FP2) Top-3 in un decimo, le due… - SkySportF1 : A Spa-Francorchamps, tra poco, SI COMINCIA ?? Tutti gli aggiornamenti dal venerdì del Belgio ???? #BelgianGP… - UgoBaroni : RT @SkySportF1: Sapete riconoscere la macchina? Scoprite con noi la soluzione nel corso della diretta delle FP1 su @SkySportF1 dalle 11! Il… - UgoBaroni : RT @SkySportF1: Si ricompone una coppia storica a Spa con Verstappen-Ricciardo davanti a tutti (?? #FP2) Top-3 in un decimo, le due Ferrari… -