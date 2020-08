Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip: “Ho voglia di essere amata” (Di venerdì 28 agosto 2020) La prossima edizione del Grande Fratello Vip è alle porte e i futuri concorrenti cominciano a prepararsi alla nuova avventura. Anche Elisabetta Gregoraci, che ha recentemente parlato delle condizioni di salute dell’ex marito Flavio Briatore, dice di essere pronta a mettersi in gioco nel reality più celebre. Elisabetta Gregoraci confessa: “Cerco un po’ di evasione” La celebre showgirl calabrese ha confessato alle pagine di Chi, come ripreso da altri siti, le sue sensazioni al debutto nel suo primo reality da concorrente. “È un momento della vita in cui ho deciso di concedermi un po’ d’evasione”, racconta Elisabetta, “È da tanti anni che mi corteggiano per questo ... Leggi su thesocialpost

infoitinterno : Elisabetta Gregoraci sbotta e difende Briatore e il loro bambino - infoitinterno : Elisabetta Gregoraci, sfogo social in difesa di Briatore e del figlio Nathan - daniele19921 : RT @CiaoKarol: 'Sono devota alla Madonna dello Scoglio e a Medjugorje' UNA BELLISSIMA TESTIMONIANZA DI FEDE ?????? - CiaoKarol : 'Sono devota alla Madonna dello Scoglio e a Medjugorje' UNA BELLISSIMA TESTIMONIANZA DI FEDE ?????? - pilloledelGuru : già, usare il pene con la prostatite potrebbe dare risultati deludenti... Flavio Briatore, lo sfogo di Elisabetta… -