È morto Joe Ruby, aveva creato e prodotto Scooby Doo (Di venerdì 28 agosto 2020) È morto Joe Ruby, il padre di Scooby Doo e di tante altre serie animate. aveva 87 anni e si è spento nella sua casa in California Addio a Joe Ruby, il padre di Scooby Doo, il suo più grande successo tra le tantissime serie animate che aveva prodotto. Si è spento a 87 anni a nella sua casa di Westlake Village, in California. Ben Ruby, suo nipote, ha dato la notizia della sua scomparsa, dicendo che non aveva mai smesso di scrivere e creare, nonostante l’età avanzata. Sicuramente Scooby Doo è stata la serie più conosciuta tra le varie create. Fu decisivo l’incontro con lo sceneggiatore Ken Spears con il quale nel 1969 ... Leggi su bloglive

