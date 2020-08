De Luca su Briatore: “Auguri per la sua prostatite ai polmoni, ma faccia meno il fenomeno” | VIDEO (Di venerdì 28 agosto 2020) De Luca su Briatore: “Auguri per la sua prostatite ai polmoni” VIDEO Nel corso del consueto VIDEO sull’emergenza Coronavirus in Campania, il governatore Vincenzo De Luca, come spesso accade, ha anche commentato i fatti di stretta attualità rivolgendo, non senza ironia, i suoi auguri a Flavio Briatore per “la sua prostatite ai polmoni”. Il filmato è stato postato sul profilo Facebook di De Luca nel primo pomeriggio di venerdì 28 agosto. Queste le parole del governatore della Campania: “Inviamo un augurio affettuoso a Flavio Briatore, che si sta curando, come lui ha detto, per una prostatite ai ... Leggi su tpi

