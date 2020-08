Covid e Sardegna, il fratello del ristoratore dei vip: «Johnny voleva fuggire da Porto Cervo, adesso è in terapia intensiva» (Di venerdì 28 agosto 2020) Giuliano Micalusi è il fratello e socio di Johnny, 56 anni, il ristoratore dei vip, titolare dell'Assunta Madre che quest'anno ha portato il brand anche al Sottovento di Porto Cervo.... Leggi su ilmattino

"Cari amici, purtroppo anche io, dopo aver trascorso alcuni giorni di vacanza in Sardegna, sono risultata positiva al Covid-19. Il mio stato di salute è complessivamente soddisfacente e sono ...

Covid-19, risalito a 100 il numero di ricoverati in Puglia

Sono saliti a 5.217 i casi di positività al Covid-19 in Puglia dall'inizio dell'emergenza. È quanto contenuto nel bollettino diffuso dalla Regione giovedì 27 agosto. I dati sono aggiornati alle ore 15 ...

