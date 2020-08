Coronavirus, infettivologo Bassetti: “La sindrome post-Covid esiste con sintomi molto diversi. Anziani asintomatici in Rsa? C’è una mutazione del virus” (Di venerdì 28 agosto 2020) La ‘sindrome post-Covid’, ovvero una serie di disturbi con sintomi assai diversi, “esiste perché il Coronavirus lascia molti segni sui pazienti contagiati e poi guariti”. Lo spiega all’Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova. In molti centri sono nati infatti dei servizi per seguire questi ex pazienti. “A Genova siamo riusciti ad avere dalla Regione Liguria una esenzione dal ticket per tutti quelli che hanno avuto la patologia da Covid-19, in particolare la polmonite – ricorda Bassetti – Queste persone possono venire a fare i controlli gratuitamente”. “Gli effetti ... Leggi su meteoweb.eu

Una vera e propria corsa oltrefrontiera per comprare il Plaquenil, il farmaco anti-Covid vietato di fatto in Italia. È quanto sta accadendo in alcune regioni del Nord Italia con il vicino elvetico, in ...

Quali segni di natura “psichiatrica” può lasciare il coronavirus

Studio dei ricercatori del San Raffaele di Milano su 402 pazienti: le conseguenze più frequenti della malattia sono insonnia, ansia e depressione I dati relativi all’indagine di sieroprevalenza hanno ...

