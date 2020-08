Che fascino Gaia, la voce di «Chega» e «Coco Chanel» (Di venerdì 28 agosto 2020) Dicono che la vera bellezza sia il frutto di un compendio di virtù. Gaia Gozzi ne è l'esempio lampante: è bella e stilosa, certamente. Ma a 22 anni ha già all'attivo anche diversi importanti traguardi raggiunti. Ha vinto la diciannovesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi, si è classificata seconda alla decima edizione di X Factor ed è artefice di uno dei tormentoni più cantati e ballati dell'estate: Chega. Una hit concepita con il produttore Simon Says / Simone Privitera e che, con la sua eco sudamericano-portoghese, ha raggiunto oltre 30 milioni di views. Chega, il singolo che l'ha incoronata tra le regine dell'estate, ben rappresenta il suo essere duale. Questo anzitutto perché Chega in portoghese significa al tempo stesso ... Leggi su gqitalia

