Vittoria, la piccola guerriera non ce l’ha fatta. Morta a 5 anni per un tumore rarissimo (Di giovedì 27 agosto 2020) Zoppola, cittadina di circa 8mila anime in provincia di Pordenone, in Friuli Venezia Giulia, piange la sua piccola guerriera. Vittoria Marti, 5 anni, è Morta a causa di un tumore al tronco encefalico. Si è spenta ieri pomeriggio, a pochi giorni dal suo sesto compleanno. Per lei si erano mosse tante persone per raccogliere fondi per darle un’ultima speranza, quella di poter essere operata. Ma non c’è stato nulla da fare. Come scrive il Gazzettino, la mamma Alessandra e il papà Adriano, genitori anche di un bimbo, hanno affidato ai social tutto il loro dolore, parole d’emzione per la piccola sconfitta dal male. L’intera comunità di Zoppola si è stretta attorno a mamma e papà di ... Leggi su caffeinamagazine

oden932 : RT @fanpage: Addio, piccola - LucaCannone5 : RT @fanpage: Addio, piccola - fanpage : Addio, piccola - CiaoKarol : La piccola Vittoria non ce l’ha fatta: morta a 5 anni per tumore al tronco encefalico: Morta a 5 anni per un tumore… - CiaoKarol : La piccola Vittoria non ce l’ha fatta: morta a 5 anni per tumore al tronco encefalico ?? Riposa in pace piccolina,… -

Ultime Notizie dalla rete : Vittoria piccola Vittoria, una malattia rara le ha spento il sorriso a 5 anni Il Gazzettino Rummenigge: 'La Juve è il Bayern d'Italia, non seguiamo Khedira. Perisic? C'è tempo, contatti con l'Inter. Su Brozovic...'

A tutto Karl-Heinz Rummenigge. Intervenuto a Tuttosport, il CEO del Bayern Monaco ha dichiarato: "La formula perfetta per la Champions? Non esiste. Quello che c ...

Quando Ivano Fanini dominava anche nel ciclocross con Fabrizio Margon

Oltre trenta anni di successi nel ciclismo professionistico sono cosa rara, per non dire unica. A volte una società ciclistica si esalta dopo aver vinto un campionato provinciale o regionale, ma a vol ...

A tutto Karl-Heinz Rummenigge. Intervenuto a Tuttosport, il CEO del Bayern Monaco ha dichiarato: "La formula perfetta per la Champions? Non esiste. Quello che c ...Oltre trenta anni di successi nel ciclismo professionistico sono cosa rara, per non dire unica. A volte una società ciclistica si esalta dopo aver vinto un campionato provinciale o regionale, ma a vol ...