Un weekend ricco di eventi a Summonte | il programma

Sarà un fine settimana straordinario dal punto di vista sia artistico che culturale, una migliore chiusura d'agosto con poteva esserci. Summonte, uno dei borghi più belli d'Italia, si conferma anche ...

Roma, 27 ago. (askanews) – Un weekend ricco di appuntamenti quello da venerdì 28 a domenica 30 agosto con Romarama, il programma promosso da Roma Capitale Assessorato alla Crescita Culturale. Rione Ro ...

“Una Montagna di cose” per il weekend. Per una volta non da fare, ma da esplorare

La tempesta Vaia ha lacerato le nostre montagne in quei giorni d’incubo di fine ottobre dell’anno 2018. Lasciando schianti tronchi come cicatrici nella memoria, paesaggi prima forieri di verde rigolg ...

