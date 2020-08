Un posto al sole anticipazioni: SERENA fa una scoperta… su LEONARDO? (Di giovedì 27 agosto 2020) I prossimi appuntamenti di Un posto al sole saranno dedicati soprattutto all’avvicinarsi del matrimonio di Niko (Luca Turco) e Susanna (Agnese Lorenzini), con puntate che vanno verso un esito che a molti appare non scontato. Vedremo, ma intanto in un’altra storyline si fa strada un colpo di scena che – chissà – potrebbe anche rimettere in discussione ciò a cui stiamo assistendo in questi giorni…Leggi anche: Una Vita anticipazioni: GENOVEVA fa uccidere ALFREDO, ecco il piano!Parliamo di SERENA (Miriam Candurro) e Filippo (Michelangelo Tommaso), tra i quali è in corso un’escalation di tensione piuttosto inaspettata. La scoperta che LEONARDO Arena (Erik Tonelli) spacciava a bordo della barca ha infatti incattivito il Sartori, il quale stavolta ... Leggi su tvsoap

