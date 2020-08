Ultime Notizie Roma del 27-08-2020 ore 12:10 (Di giovedì 27 agosto 2020) Romadailynews radiogiornale ritrovate l’ascolto della redazione appuntamento con informazioni e Gabriella Luigi in studio andiamo negli Stati Uniti terza giornata della convention repubblicana tutta per Mike pence che accetta la nomination per la vicepresidenza e sottolinea Trump mantiene le promesse duro attacco al candidato Democratico alle presidenziali Joe biden è definito cavallo di Troia della sinistra radicale intanto dirigenti dell’intelligence e della sicurezza elettorale sconfessano Trump e ritengono che il voto per posta di novembre sia sicuro rispetto al potenziale interventi stranieri sempre negli Stati Uniti è stato identificato il poliziotto che ha sparato sette colpi alla schiena al afroamericano Jacob Black Akinator ferendolo gravemente suscitando una nuova ondata di proteste nel paese dopo la morte di Giorgio Floyd per ora ... Leggi su romadailynews

LegaSalvini : ??'L'ORRORE IN SPIAGGIA A OSTIA, LA DENUNCIA DI UN GENITORE: TRE DONNE ROM HANNO TENTATO DI PORTARE VIA DUE BAMBINE' - GDF : #GDF #Biella: scoperta società esterovestita con sede #fittizia in #Liechtenstein, ma di fatto residente in #Italia… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, nuovo boom di contagi: 1.367 nelle ultime 24 ore #ANSA - magdulka64 : RT @GDF: #GdF #Modena: scoperta #evasionefiscale milionaria nel settore della lavorazione e commercializzazione dei salumi. #Denunciato imp… - GDF : #GdF #Modena: scoperta #evasionefiscale milionaria nel settore della lavorazione e commercializzazione dei salumi.… -