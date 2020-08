SIMA: adeguata ventilazione in aula contro il Covid-19 (Di giovedì 27 agosto 2020) Ritorno a scuola, l’appello della SIMA: adeguata ventilazione in aula o la prevenzione del Covid-19 si rivelerà inefficace In vista della riapertura delle scuole italiane, la Società Italiana di Medicina Ambientale (SIMA) pone alcuni quesiti pratici ai decisori nazionali e regionali, offrendo al contempo un contributo di idee perché quello di settembre sia una vera… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

ilpopoloveneto : Scuola / SIMA: Adeguata ventilazione in aula o prevenzione Covid inefficace -

Ultime Notizie dalla rete : SIMA adeguata SIMA: adeguata ventilazione in aula contro il Covid-19 Corriere Nazionale SIMA: adeguata ventilazione in aula contro il Covid-19

In vista della riapertura delle scuole italiane, la Società Italiana di Medicina Ambientale (SIMA) pone alcuni quesiti pratici ai decisori nazionali e regionali, offrendo al contempo un contributo di ...

Ritorno a scuola, senza ricambi d’aria nelle aule aumentano i rischi

Secondo Alessandro Miani, presidente Sima “la discussione sui banchi e la responsabilità giuridica dei presidi sta facendo passare in secondo piano il vero nodo alla base di una riapertura in sicurezz ...

In vista della riapertura delle scuole italiane, la Società Italiana di Medicina Ambientale (SIMA) pone alcuni quesiti pratici ai decisori nazionali e regionali, offrendo al contempo un contributo di ...Secondo Alessandro Miani, presidente Sima “la discussione sui banchi e la responsabilità giuridica dei presidi sta facendo passare in secondo piano il vero nodo alla base di una riapertura in sicurezz ...