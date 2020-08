Regionali, l’appello di Zingaretti: “Gli elettori M5s? Voteranno per vincere, ne sono convinto” (Di giovedì 27 agosto 2020) “sono convinto che gli elettori, tantissimi elettori anche del M5s faranno la scelta per vincere”. Dalla città in cui per la prima volta esponenti pentastellati sono entrati in una giunta Pd e in una delle regioni spartiacque per il giudizio su chi la spunterà alle elezioni del 20-21 settembre, Nicola Zingaretti spinge per la prima volta sul voto disgiunto rivolgendosi direttamente a chi sostiene il Movimento. Lo fa nelle Marche, ma il discorso è replicabile anche in Puglia, altra regione in cui il centrosinistra ha governato negli ultimi 5 anni e non ha trovato un accordo con il partner di governo per una candidatura comune. Il segretario del Pd è chiaro: “La base del Movimento Cinquestelle si è pronunciata, i ... Leggi su ilfattoquotidiano

