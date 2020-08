Perdonanza oggi Enrico Ruggeri a piazza Duomo e presentazione della Croce del Perdono (Di giovedì 27 agosto 2020) L'Aquila - Sarà presentata alle 18, alla basilica di Santa Maria di Collemaggio, la Croce del Perdono. Per il ventunesimo anno l’artista aquilana Laura Caliendo ha realizzato la Croce in questione, che sarà condotta dalla Dama della Croce (quest’anno impersonata da Angela Marrone) e che il Cardinale Matteo Zuppi indosserà il 28 agosto in occasione dell’apertura della Porta Santa della Basilica di Santa Maria di Collemaggio. Interverrà il vescovo di Viterbo, monsignor Lino Fumagalli. “L’Aquila da cantare” è invece lo spettacolo che si terrà alle 21.30 a piazza Duomo. Una serata che vedrà protagonisti gruppi musicali locali, artisti, performer di ogni ... Leggi su abruzzo24ore.tv

