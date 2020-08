Nuove aule per gli studenti sanniti: La Provincia parteciperà all’avviso (Di giovedì 27 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – La Provincia di Benevento partecipa all’avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione, bandito il 19 agosto scorso, per l’assegnazione, in considerazione delle esigenze connesse all’emergenza Covid 19, di aggiuntive risorse finanziarie agli Enti locali titolari delle competenze relative all’edilizia scolastica. Lo ha stabilito il Presidente della Provincia sannita Antonio Di Maria che ha approvato un provvedimento deliberativo in tal senso avviando la rilevazione dei fabbisogni, per affitti e acquisto, leasing o noleggio di strutture temporanee da destinare ad attività didattiche per l’anno scolastico 2020/2021. Come si ricorderà, per le esigenze impreviste imposte dai protocolli del Ministero dell’Istruzione finalizzati ad assicurare la ripresa in ... Leggi su anteprima24

Orari fissi di entrata, mascherine, separatori morbidi sui bus, banchi singoli, spazi dilatati, prof dal vivo e in Dad per rientrare in classe Le regole sono destinate a variare nei prossimi giorni do ...

