Nina Moric furiosa con il figlio Carlos per le fasi omofobe su Instagram: «Vergognati, sei imbarazzante!» (Di giovedì 27 agosto 2020) Tornano ancora a far parlar di sé. Evidentemente la famiglia di Fabrizio Corona e Nina Moric non ha ancora finito di “dare spettacolo”, alquanto misero, ci viene da dire. Nelle stories di Instagram, Carlos Corona ha generato un putiferio. Dopo una seduta di allenamento, dichiara: «La determinazione è tutto nella vita, se non avete le palle siete delle checche». Che non si dica “é solo un ragazzino”, Carlos ha ormai festeggiato i 18 anni e ciò che dice si riflette sui suoi follower. E di certo, questo non é stato un bell’esempio. Non c’é mai fine al peggio. L’affermazione omofoba é stata poi ricondivisa dal padre, suscitando l’ira di Nina Moric. >> Leggi ... Leggi su urbanpost

