Meglio star da soli, il testo della canzone di Neno a Castrocaro 2020 (Di giovedì 27 agosto 2020) Qual è il testo della canzone di Neno, Meglio star da soli, al Festival di Castrocaro 2020? Di seguito il testo integrale della canzone in gara nella finale della 63esima edizione della kermesse: Il cielo rosa e fard sulla tua pelle chiara Rossetto sulle labbra che sa un po’ di vino Restiamo da me a cena che non c’è nessuno Guardo fuori la finestra ed è già mattino Madonna che botta, ehi Stanotte Torino è più bella perché è tutta nostra, ehi Stanotte Torino è più bella perché ci sei te Che balli sui sensi di colpa, i miei, ehi E più balli più mi sento ... Leggi su tpi

