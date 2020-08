La banda larga in Italia finirà in una società unica (Di giovedì 27 agosto 2020) Image by Barbara Jackson from PixabayPrende corpo la società unica della banda larga voluta dal governo Italiano, sotto la regia di Tim e di Cassa depositi e prestiti (Cdp). Un vertice di maggioranza ha dato il via libera al progetto individuato dalla società di telecomunicazioni e dalla cassa che investe il risparmio postale. All’incontro hanno partecipato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, i ministri Roberto Gualtieri (alle Finanze), Stefano Patuanelli (allo Sviluppo economico), Adriano Bonafede (alla Giustizia), Dario Franceschini (Beni culturali), Roberto Speranza (Salute) e Paola Pisano (Innovazione), più il vicesegretario del Partito democratico Andrea Orlando e il capogruppo di Italia Viva Luigi Marattin, ha visto l’intervento ... Leggi su wired

Roma, 27 agosto 2020 - Al termine del vertice di maggioranza odierno è stato dato il via libera unanime al percorso individuato fra Cdp e Tim per la costituzione della società che gestirà le infrastru ...

