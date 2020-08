Federica Panicucci, l’annuncio (in bikini) che lascia tutti senza fiato: “Non vedo l’ora…” (Di giovedì 27 agosto 2020) Trovare l’anima gemella dopo i 50 anni? Federica Panicucci è la prova vivente che una favola simile è possibile a qualsiasi età. La bellissima conduttrice televisiva sta vivendo una nuova giovinezza grazie al suo nuovo grande amore: l’imprenditore Marco Bacini, 8 anni più giovane di lei e con il quale sta progettando i fiori d’arancio. Le nozze erano in cantiere già da tempo, ma il critico periodo di lockdown li ha costretti a rimandare i loro romantici programmi. “È un uomo incredibile. Mi è stato vicino in un momento difficile della vita, l’ha fatto con un garbo, un’attenzione ed una cura fuori dal comune. (…) Inizialmente non era facile, è stato un costruire insieme ma è questo il nostro segreto: abbiamo costruito passo dopo passo, tassello ... Leggi su tuttivip

La bionda più iconica della tv italiana Federica Panicucci ha pubblicato sul suo account Instagram uno scatto che ha fatto impazzire i fan. Per la bella conduttrice 52enne, gli anni sembrano non passa ...

Federica Panicucci è pronta a tornare in tv al timone del suo programma Mattino Cinque. La conduttrice, dopo una lunga pausa a causa dell'emergenza sanitaria, era riapparsa sul piccolo schermo a inizi ...

La bionda più iconica della tv italiana Federica Panicucci ha pubblicato sul suo account Instagram uno scatto che ha fatto impazzire i fan. Per la bella conduttrice 52enne, gli anni sembrano non passa ...Federica Panicucci è pronta a tornare in tv al timone del suo programma Mattino Cinque. La conduttrice, dopo una lunga pausa a causa dell’emergenza sanitaria, era riapparsa sul piccolo schermo a inizi ...