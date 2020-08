DJI presenta OM 4, lo stabilizzatore video per smartphone guadagna l’attacco magnetico (Di giovedì 27 agosto 2020) DJI, azienda cinese nota per i suoi droni, ha presentato OM 4: il gimbal per smartphone arrivato alla quarta generazione che permette di registrare video fluidi e stabili. Lo stabilizzatore video rappresenta una naturale evoluzione del modello precedente, OSMO Mobile 3, dal quale riprende gran parte delle caratteristiche tecniche. C’è però una novità importante: il sistema di aggancio magnetico che permette di attaccare e staccare molto più facilmente lo smartphone a OM 4. Con questa soluzione, la società ha risolto uno dei punti critici del modello precedente. Sono due le soluzioni: morsetto o anello, entrambi magnetici. Nel primo caso, parliamo di una molletta che abbraccia lo smartphone ma che ... Leggi su ilfattoquotidiano

