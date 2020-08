Dj morta, nuovo sopralluogo per ricerca altri resti di Gioele (Di giovedì 27 agosto 2020) MESSINA (ITALPRESS) – Un nuovo sopralluogo sarà condotto oggi nei boschi di Caronia, nel messinese. Si cercano altri resti del corpicino di Gioele, il bimbo di 4 anni trovato morto a poca distanza dal cadavere della madre, la dj di origini torinesi, Viviana Parisi. I vigili del fuoco hanno già proceduto al disboscamento di una vasta area per facilitare le ricerche. Sul posto gli agenti della polizia scientifica.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

