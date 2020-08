Daydreamer Anticipazioni 27 agosto 2020: Leyla smaschera Emre per salvare Sanem (Di giovedì 27 agosto 2020) Scopriamo le Anticipazioni di Daydreamer per la puntata del 27 agosto 2020. Sanem rassegna le dimissioni dopo al festa di Fabri, mentre Leyla decide di smascherare Emre e la socia Aylin. Leggi su comingsoon

zazoomblog : Beautiful Una Vita Daydreamer Il Segreto Anticipazioni: Puntate di oggi 27 agosto 2020 - #Beautiful #Daydreamer… - zazoomblog : Daydreamer: SANEM investita dal misterioso YIGIT. Chi è? Anticipazioni - #Daydreamer: #SANEM #investita - periodicodaily : Day Dreamer soap opera: le anticipazioni di giovedì 27 Agosto ~ #daydreamer #27agosto #staseraintv - infoitcultura : DAYDREAMER, anticipazioni puntata di mercoledì 26 agosto 2020 - infoitcultura : Anticipazioni Daydreamer 31 agosto – 4 settembre: prima Sanem, poi Emre hanno un incidente -

Ultime Notizie dalla rete : Daydreamer Anticipazioni

Trama e anticipazioni DayDreamer – Le Ali del Sogno, puntata di oggi 27 agosto: Dopo la festa Sanem consegna le sue dimissioni, intanto Leyla smaschera Emre e Aylin. Daydreamer – Le Ali del Sogno va i ...Vediamo insieme le Anticipazioni settimanali delle Trame di Daydreamer - Le ali del sogno per le puntate in onda dal 31 agosto al 4 settembre 2020. Ecco il Riassunto di cosa succederà nella Soap con C ...