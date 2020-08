Covid Puglia, il governatore Emiliano: “Siamo alla seconda ondata, aumento dei contagi” (Di giovedì 27 agosto 2020) Salgono i numeri riportati nell’ultimo bollettino sul Covid in Italia, tanto che il governatore della Puglia, Michele Emiliano, spiega: “Siamo nella seconda ondata, ci sarà consistente aumento dei contagi”. Continuano a salire i casi Covid-19 nel nostro Paese. Con +1.411 positivi, 5 morti e oltre 94mila tamponi rilevati nelle ultime 24 ore, sono in Lombardia … L'articolo Covid Puglia, il governatore Emiliano: “Siamo alla seconda ondata, aumento dei contagi” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

