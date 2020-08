Coronavirus, Gimbe: “Nuovi casi quasi raddoppiati in soli 7 giorni” (Di giovedì 27 agosto 2020) ROMA – Il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe sull’emergenza Covid-19 registra nella settimana 19-25 agosto, rispetto alla precedente, un incremento del 92,4% dei nuovi casi (6.538 vs 3.399), grazie anche all’aumento dei casi testati (309.127 vs 180.300). Leggi su dire

