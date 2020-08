Coronavirus: aumentano i casi, 1.411. 5 morti (totale 35.463), 21.932 positivi (Di giovedì 27 agosto 2020) I guariti sono 206.554, 225 in più. I ricoverati con sintomi sono 76 in più (1.131), quelli in terapia intensiva diminuiscono di 2 unità (sono 67), aumentano invece di 1.105 i pazienti in isolamento domiciliare (20.734 il totale) Leggi su firenzepost

RaiNews : #Coronavirus, aumentano ancora i contagi in #Italia: sono 1.411 (contro i 1.367 di ieri) quelli registrati nelle ul… - RegLombardia : #LNews Anche oggi non si registra alcun decesso mentre aumentano i guariti e i dimessi (+30). A fronte di 17.964… - Rinaldi_euro : Già iniziano a mettere le mani avanti! Coronavirus, Ricciardi: 'Se aumentano contagi a rischio l'apertura della scu… - VivMilano : RT @RaiNews: #Coronavirus, aumentano ancora i contagi in #Italia: sono 1.411 (contro i 1.367 di ieri) quelli registrati nelle ultime 24 ore… - radiostereo103 : Coronavirus: Aumentano i casi in Sicilia, 50 in più. - -