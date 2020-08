“Che hai fatto ai capelli?”, Bianca Guaccero cambia look e stupisce i fan (Di giovedì 27 agosto 2020) Bianca Guaccero ha pubblicato di recente uno scatto in cui si mostra decisamente cambiata. Il cambio look non è passato inosservato tra i fan. Bianca Guaccero (fonte Instagram @BiancaGuacceroreal)La bella conduttrice è appena tornata dalle vacanze estive. Vacanze che ha trascorso insieme alla sua famiglia, alla figlia e agli amici. Tra foto mozzafiato e stories divertenti la Guaccero si è decisamente rilassata, ma in molti hanno iniziato a sospettare, in base ad alcuni indizi lasciati sul profilo social, che la donna abbia un nuovo amore. Per il momento sono solo voci di corridoio e Bianca si è ben guardata dal confermare o meno la notizia. D’altronde la presentatrice ... Leggi su chenews

